Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Удмуртии

Водитель иномарки не справился с управлением.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Якшур-Бодьинском районе. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике.

28-летний водитель «Хендая» не справился с управлением и выехал на встречную полосу и протаранил «ВАЗ» под управлением 38-летней автоледи.

«В результате ДТП водители обоих автомобилей, пассажир автомобиля «ВАЗ» – женщина, 1981 года рождения, пассажир автомобиля «Hyundai» - девушка, 1993 года рождения, получили травмы», - отмечают сотрудники Госавтоинспекции.

Всех четверых доставили в больницу.