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      Жительница Ижевска пострадала из-за схода снега с крыши магазина

      10:00, 29 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      10:00, 29 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      1083
      0
      #МЧС\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#снег\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      1083
      0

      В данный момент она находится в больнице.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на девушку с крыши магазина упал снег. Как сообщили корреспонденту информагентства «Сусанин» в пресс-службе МЧС России по Удмуртии, пострадавшую доставили в больницу.

      Инцидент произошел в четверг, 28 декабря, на перекрёстке улиц Красноармейская и Ленина.

      В ведомстве также отметили, что подобных случаев на сегодняшний день больше не зарегистрировано.

      Жителей Удмуртии просят быть осторожными и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий. При выходе обращать внимание на скопление наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их обрушения.

      10:00, 29 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      1083
      0
      #МЧС\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#снег\n#происшествие

       

       

       

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