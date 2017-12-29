Жительница Ижевска пострадала из-за схода снега с крыши магазина

В данный момент она находится в больнице.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на девушку с крыши магазина упал снег. Как сообщили корреспонденту информагентства «Сусанин» в пресс-службе МЧС России по Удмуртии, пострадавшую доставили в больницу.

Инцидент произошел в четверг, 28 декабря, на перекрёстке улиц Красноармейская и Ленина.

В ведомстве также отметили, что подобных случаев на сегодняшний день больше не зарегистрировано.

Жителей Удмуртии просят быть осторожными и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий. При выходе обращать внимание на скопление наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их обрушения.