Жителя Ижевска оштрафовали на 20 тыс рублей за незаконный сбыт и хранение оружия

В доме осужденного обнаружили пистолет Макарова (ПМ) и 35 патронов к нему.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска осудили за незаконное хранение и сбыт оружия. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии, ему назначили штраф в размере 20 тыс. рублей.

В феврале 2017 года сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли в доме мужчины боевой пистолет Макарова (ПМ) и 35 патронов к нему. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 223 УК России («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

Обвиняемый способствовал расследованию преступления, вину полностью признал и раскаялся.

Постановление Индустриального районного суда вступило в законную силу 25 декабря.