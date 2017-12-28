В Ижевске бизнесмена обвинили в кредитном мошенничестве на 20 млн рублей

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. Ижевского предпринимателя подозревают в кредитном мошенничестве на 20 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Установлено, что в декабре 2014 года индивидуальный предприниматель предоставил в банк ложных сведений о своем хозяйственном и финансовом положении и получил кредит, который не вернул.

Во время предварительного следствия для восстановления имущественных прав потерпевшего у обвиняемого изъяли большое количество грузовых автомобилей.

Бизнесмену предъявили обвинения по части 1 статьи 176 УК России («Незаконное получение кредита, если это деяние причинило крупный ущерб»). Уголовное дело расследовано следственным отделом УФСБ России по Удмуртской Республике и после утверждения обвинительного заключения направлено в суд.