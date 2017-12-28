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      В Ижевске бизнесмена обвинили в кредитном мошенничестве на 20 млн рублей

      13:50, 28 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      13:50, 28 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      701
      0
      #Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#мошенники\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      701
      0

      Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

      Ижевск. Удмуртия. Ижевского предпринимателя подозревают в кредитном мошенничестве на 20 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

      Установлено, что в декабре 2014 года индивидуальный предприниматель предоставил в банк ложных сведений о своем хозяйственном и финансовом положении и получил кредит, который не вернул.

      Во время предварительного следствия для восстановления имущественных прав потерпевшего у обвиняемого изъяли большое количество грузовых автомобилей.

      Бизнесмену предъявили обвинения по части 1 статьи 176 УК России («Незаконное получение кредита, если это деяние причинило крупный ущерб»). Уголовное дело расследовано следственным отделом УФСБ России по Удмуртской Республике и после утверждения обвинительного заключения направлено в суд.  

      13:50, 28 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      701
      0
      #Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#мошенники\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие

       

       

       

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