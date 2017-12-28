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      Жителей Удмуртии предупредили об опасности схода снега с крыш

      13:15, 28 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      13:15, 28 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      332
      0
      #МЧС\n#Удмуртия\n#опасность\n#МЧС России по Удмуртии
      Фото: pixabay.com
      332
      0

      В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в единую службу спасения по телефону «01», «101», «112».

      Ижевск. Удмуртия. МЧС по Удмуртии предупреждает об опасности схода снега с крыш из-за потепления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

      Людям рекомендуют быть осторожными и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий. При выходе обращать внимание на скопление наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их обрушения.

      Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

      Автомобили не следует оставлять около сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависания снега.

      Если вы обнаружили, что на крыше вашего дома висят сосульки, необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение. Согласно существующим нормам, ответственность за все травмы, полученные прохожими, несут руководители обслуживающих предприятий, сооружений независимо от форм собственности.

      В случае возникновения чрезвычайной ситуации можно позвонить в единую службу спасения по телефону «01», «101», «112».

      13:15, 28 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      332
      0
      #МЧС\n#Удмуртия\n#опасность\n#МЧС России по Удмуртии

       

       

       

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