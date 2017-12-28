Жителей Удмуртии предупредили об опасности схода снега с крыш

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в единую службу спасения по телефону «01», «101», «112».

Ижевск. Удмуртия. МЧС по Удмуртии предупреждает об опасности схода снега с крыш из-за потепления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Людям рекомендуют быть осторожными и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий. При выходе обращать внимание на скопление наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их обрушения.

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Автомобили не следует оставлять около сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависания снега.

Если вы обнаружили, что на крыше вашего дома висят сосульки, необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение. Согласно существующим нормам, ответственность за все травмы, полученные прохожими, несут руководители обслуживающих предприятий, сооружений независимо от форм собственности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации можно позвонить в единую службу спасения по телефону «01», «101», «112».