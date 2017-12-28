Предпринимателя из Ижевска обвинили в производстве медтехники без лицензии

Расследованием дела занимались сотрудники регионального управления ФСБ.

Ижевск. Удмуртия. Предпринимателя из Ижевска обвинили в производстве медицинской техники без наличия лицензии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, расследованием дела занимались сотрудники регионального управления ФСБ.

Установлено, что в период с января 2016 по май 2017 года руководитель коммерческой организации смог получить доход в размере 12 млн рублей. За совершение преступления злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Ижевска.