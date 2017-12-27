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      6 лет тюрьмы грозит двум жителям Ижевска за содержание наркопритона

      13:03, 27 декабря, 2017
      13:03, 27 декабря, 2017
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      #наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
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      Подозреваемые делали опий в одном из частных домов по переулку Трудовому.

      Ижевск. Удмуртия. Двум жителям Ижевска грозит до 6 лет заключения за содержание наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

      Установлено, что подозреваемые превратили один из домов по переулку Трудовому в нарколабораторию в ноябре 2017 года. Во время обыска сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли предметы и вещества, используемые для изготовления опия.

      В отношение ранее судимых мужчин возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 232 УК России («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору»).

      13:03, 27 декабря, 2017
      525
      0
      #наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествие

       

       

       

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