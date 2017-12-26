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      Следователи начали проверку после инцидента в Ижевской воспитательной колонии

      18:43, 26 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      18:43, 26 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      233
      0
      #Следственный комитет\n#Ижевск\n#тюрьмы\n#ФСИН\n#подростки\n#происшествие
      233
      0

      Четырем из девяти осужденных, порезавших себе предплечья, уже исполнилось 18 лет.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началась доследственная проверка после того, как 9 заключенных воспитательной колонии показательно порезали себе предплечья. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, четырем участникам показательной акции исполнилось 18 лет. В акте приняли участие подростки из Удмуртии, Кировской и Ульяновской областей.

      Медики колонии незамедлительно продезинфицировали порезы. Дополнительной медицинской помощи не понадобилось.

      «О причинах нанесения телесных повреждений осужденные пояснять отказались. Однако установлено, что показательный акт аутоагрессии явился следствием нежелания соблюдать ими установленный режим учреждения», - говорится в сообщении.

      Напомним, что 9 подростков порезали себя в понедельник, 25 декабря. В настоящее время учреждение работает в штатном режиме.

      18:43, 26 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      233
      0
      #Следственный комитет\n#Ижевск\n#тюрьмы\n#ФСИН\n#подростки\n#происшествие

       

       

       

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