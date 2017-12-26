Подростки в Ижевской колонии резали предплечья для послабления режима содержания

По факту случившегося проводится процессуальная проверка.

Ижевск. Удмуртия. В Управлении ФСИН по Удмуртии прокомментировали инцидент, который произошел в Ижевской воспитательной колонии. Накануне, 25 декабря, около 21:00 9 заключенных порезали себе предплечья.

«Действия осужденных носили демонстративно-шантажный характер и были совершены с целью послабления режима содержания. Всем осужденным оказана необходимая медицинская помощь. <…> В настоящее время учреждение работает в штатном режиме», - отметили в пресс-службе УФСИН по Удмуртии.

Ранее сообщалось, что ранения подростков были поверхностными, госпитализация никому не потребовалась.

По факту случившегося проводится процессуальная проверка, на место выехала комиссия ФСИН России.