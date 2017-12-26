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      Подростки в Ижевской колонии резали предплечья для послабления режима содержания

      14:54, 26 декабря, 2017
      14:54, 26 декабря, 2017
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      #дети\n#Ижевск\n#ФСИН\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: Pixabay
      483
      0

      По факту случившегося проводится процессуальная проверка.

      Ижевск. Удмуртия. В Управлении ФСИН по Удмуртии прокомментировали инцидент, который произошел в Ижевской воспитательной колонии. Накануне, 25 декабря, около 21:00 9 заключенных порезали себе предплечья.

      «Действия осужденных носили демонстративно-шантажный характер и были совершены с целью послабления режима содержания. Всем осужденным оказана необходимая медицинская помощь. <…> В настоящее время учреждение работает в штатном режиме», - отметили в пресс-службе УФСИН по Удмуртии.

      Ранее сообщалось, что ранения подростков были поверхностными, госпитализация никому не потребовалась.

      По факту случившегося проводится процессуальная проверка, на место выехала комиссия ФСИН России.

      14:54, 26 декабря, 2017
      483
      0
      #дети\n#Ижевск\n#ФСИН\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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