В Ижевске директора компании, задолжавшей работникам более 4 млн рублей, оштрафовали

Его обязали выплатить 40 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске директора компании «Специальные машины» оштрафовали за невыплату заработной платы работникам на 40 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Коммерческая организация занимается производством и продажей оборудования для нефтегазовой промышленности. С февраля по декабрь 2016 года руководство ООО «Специальные машины» не выплачивало заработную плату 76 работникам предприятия. Напомним, что сумма задолженности превысила 4 млн рублей.

Руководителю организации было предъявлено обвинение по части 2 статьи 145.1 УК России («Невыплата заработной платы»).