В Удмуртии с начала года 93 человека пропали без вести

В этом году правоохранительные органы занимались поисками 491 жителя республики.

Ижевск. Удмуртия. В 2017 году органы внутренних дел занимались поисками 491 жителя Удмуртии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, на сегодняшний день установлено местонахождение 99 пропавших без вести, розыск 392 продолжается.

Отметим, что за 11 месяцев 2017 года в регионе пропало 93 человека.

Одной из основных составляющих эффективности розыска является своевременная подача заявления в полицию родственниками пропавшего. Так, 21 декабря в полицию обратилась жительница Завьяловского района с заявлением об исчезновении 13-летней дочери. После чего в течение нескольких часов девочку удалось найти.