20 лет тюрьмы получил житель Удмуртии за убийство учительницы и поджог дома

Злоумышленник несколько раз ударил женщину ножом в шею, поджег ее дом, а при задержании напал на полицейского.

Сюмси. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии вынес приговор по делу об убийстве учительницы Гурьинской общеобразовательной школы в Сюмсинском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что в ночь с 19 на 20 января 2017 года 56-летний обвиняемый проник в дом потерпевшей, чтобы украсть деньги. Женщина застала его на месте происшествия и попыталась вызвать полицию. В это время мужчина набросился на нее с ножом и несколько раз ударил в шею. От полученных ранений женщина скончалась. После убийства злоумышленник, чтобы скрыть следы, поджег диван, возник пожар, который полностью уничтожил дом убитой.

На следующий день мужчина был задержан и заключен под стражу. Отметим, что во время задержания он ударил ножом полицейского.

В судебном заседании убийца свою вину не признал.

«Тем не менее, суд, сопоставив версию подсудимого с показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами следственных действий и иными представленными прокурором доказательствами, признал его виновным по всем пунктам обвинения», - говорится в сообщении.

Суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.