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      20 лет тюрьмы получил житель Удмуртии за убийство учительницы и поджог дома

      16:27, 25 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      16:27, 25 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      529
      0
      #Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#поджег\n#происшествие\n#убийство
      Фото: pixabay.com
      529
      0

      Злоумышленник несколько раз ударил женщину ножом в шею, поджег ее дом, а при задержании напал на полицейского.

      Сюмси. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии вынес приговор по делу об убийстве учительницы Гурьинской общеобразовательной школы в Сюмсинском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

      Установлено, что в ночь с 19 на 20 января 2017 года 56-летний обвиняемый проник в дом потерпевшей, чтобы украсть деньги. Женщина застала его на месте происшествия и попыталась вызвать полицию. В это время мужчина набросился на нее с ножом и несколько раз ударил в шею. От полученных ранений женщина скончалась. После убийства злоумышленник, чтобы скрыть следы, поджег диван, возник пожар, который полностью уничтожил дом убитой.

      На следующий день мужчина был задержан и заключен под стражу. Отметим, что во время задержания он ударил ножом полицейского.

      В судебном заседании убийца свою вину не признал.

      «Тем не менее, суд, сопоставив версию подсудимого с показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами следственных действий и иными представленными прокурором доказательствами, признал его виновным по всем пунктам обвинения», - говорится в сообщении.

      Суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

      16:27, 25 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      529
      0
      #Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#поджег\n#происшествие\n#убийство

       

       

       

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