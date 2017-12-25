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      В Удмуртии стартовала межведомственная операция «Лесовоз»

      14:06, 25 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      14:06, 25 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      412
      0
      #проверки\n#Ижевск\n#лес\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#штраф
      Фото: pixabay.com
      412
      0

      С конца декабря до начала февраля инспекторы вместе с правоохранителями будут выявлять нарушения в сфере заготовки и оборота древесины.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовала межведомственная операция «Лесовоз». Как сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза, с конца декабря по начало февраля инспекторы вместе с правоохранителями будут выявлять нарушения в сфере заготовки и оборота древесины.

      «Задача – перекрыть каналы транспортировки незаконно заготовленной древесины», - говорится в сообщении.

      В министерстве лесного хозяйства Удмуртии напоминают, что за незаконную рубку лесных насаждений, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников при ущербе до 5 тыс. рублей, предусмотрен административный штраф на граждан в размере до 4 тыс. рублей, на должностных лиц - до 40 тыс., на юридических лиц - до 300 тыс. Если ущерб от незаконной рубки превысит 5 тыс. рублей, то нарушителю грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

      Также уточняется, что ответственность за транспортировку древесины без оформленного сопроводительного можно получить штраф - на должностных лиц до 50 тыс. руб. с конфискацией древесины и (или) транспортных средств; на юрлиц - до 700 тыс. рублей, также с конфискацией транспортного средства.

      14:06, 25 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      412
      0
      #проверки\n#Ижевск\n#лес\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#штраф

       

       

       

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