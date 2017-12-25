С конца декабря до начала февраля инспекторы вместе с правоохранителями будут выявлять нарушения в сфере заготовки и оборота древесины.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовала межведомственная операция «Лесовоз». Как сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза, с конца декабря по начало февраля инспекторы вместе с правоохранителями будут выявлять нарушения в сфере заготовки и оборота древесины.

«Задача – перекрыть каналы транспортировки незаконно заготовленной древесины», - говорится в сообщении.

В министерстве лесного хозяйства Удмуртии напоминают, что за незаконную рубку лесных насаждений, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников при ущербе до 5 тыс. рублей, предусмотрен административный штраф на граждан в размере до 4 тыс. рублей, на должностных лиц - до 40 тыс., на юридических лиц - до 300 тыс. Если ущерб от незаконной рубки превысит 5 тыс. рублей, то нарушителю грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Также уточняется, что ответственность за транспортировку древесины без оформленного сопроводительного можно получить штраф - на должностных лиц до 50 тыс. руб. с конфискацией древесины и (или) транспортных средств; на юрлиц - до 700 тыс. рублей, также с конфискацией транспортного средства.