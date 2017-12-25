Бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву продлили домашний арест

Слушание по делу состоялось в понедельник, 25 декабря, в Басманном районном суде Москвы.

Москва. Басманный суд Москвы продлили срок содержания под домашним арестом бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева до 4 апреля 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Заседание по делу экс-руководителя республики состоялось в понедельник, 25 декабря.

Как пояснил суду следователь Роман Мухачев, следственные действия по делу в отношении экс-главы Удмуртии завершаются. До апреля планируется получить заключение двух финансовых экспертиз и при необходимости провести иные следственные и процессуальные действия.

Александр Соловьев и его адвокат не возражали против удовлетворения ходатайства.

Напомним, что Соловьева задержали в 4 апреля 2017 года и в этот же день доставили в Москву. Его обвинили в получении взятки в размере 140 млн рублей. А в начале августа бывшего главу Удмуртии перевели из СИЗО под домашний арест.

В среду, 20 декабря, стало известно, что следствие ходатайствовало о продлении срока домашнего ареста Соловьева.