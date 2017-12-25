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      Бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву продлили домашний арест

      13:14, 25 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      13:14, 25 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      649
      0
      #Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#арест\n#задержание Александра Соловьева
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
      649
      0

      Слушание по делу состоялось в понедельник, 25 декабря, в Басманном районном суде Москвы.

      Москва. Басманный суд Москвы продлили срок содержания под домашним арестом бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева до 4 апреля 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

      Заседание по делу экс-руководителя республики состоялось в понедельник, 25 декабря.

      Как пояснил суду следователь Роман Мухачев, следственные действия по делу в отношении экс-главы Удмуртии завершаются. До апреля планируется получить заключение двух финансовых экспертиз и при необходимости провести иные следственные и процессуальные действия.

      Александр Соловьев и его адвокат не возражали против удовлетворения ходатайства.

      Напомним, что Соловьева задержали в 4 апреля 2017 года и в этот же день доставили в Москву.  Его обвинили в получении взятки в размере 140 млн рублей. А в начале августа бывшего главу Удмуртии перевели из СИЗО под домашний арест.

      В среду, 20 декабря, стало известно, что следствие ходатайствовало о продлении срока домашнего ареста Соловьева.

      13:14, 25 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      649
      0
      #Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#арест\n#задержание Александра Соловьева

       

       

       

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