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      В 2017 году полицейские Удмуртии изъяли из незаконного оборота почти 90 тыс литров алкоголя

      11:50, 25 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      11:50, 25 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      221
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      221
      0

      По результатам проверок было возбуждено 36 уголовных дел.

      Ижевск. Удмуртия. В 2017 году полицейские Удмуртии изъяли из незаконного оборота почти 90 тыс. литров алкоголя. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, по результатам проверок было возбуждено 36 уголовных дел.

      «В результате проведенных проверок выявлено более 800 административных правонарушений в сфере алкогольной продукции, возбуждено 36 уголовных дел, изъято из незаконного оборота более 87000 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции», - говорится в сообщении.

      В полиции отмечают, что в преддверии новогодних праздников отмечается традиционный рост продаж контрафактного алкоголя.

      «Суррогат, опасный для здоровья, можно приобрести не только на оптовых рынках и сомнительных торговых точках, но и в розничных магазинах. Помните – высока вероятность отравления алкогольной продукцией, приобретённой через сеть «Интернет», - обращаются представители МВД к жителям Удмуртии, которым прежде всего нужно обращать внимание на цену, так как оригинальные спиртные напитки не могут стоить дешевле законодательно минимальной цены, установленной приказами Минфина России.

      Также информация на марке и этикетке бутылки должны совпадать. Настоящая акцизная марка печатается на самоклеющейся бумаге, которая имеет особое излучение под воздействием ультрафиолета. На нее впрессована голографическая фольга с узором и повторяющимися изображениями герба Российской Федерации и аббревиатуры «РФ», в бумагу введена защитная нить с нерегулярным окном.

      Если вам известны факты незаконного изготовления или реализации алкогольной продукции, сообщите в полицию по телефону 02.

      11:50, 25 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      221
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествие

       

       

       

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