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      В Ижевске психически больной пенсионер надругался над своей 5-летней правнучкой

      10:45, 25 декабря, 2017
      Анна Торхова
      10:45, 25 декабря, 2017
      Анна Торхова
      1485
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#насилие\n#уголовное дело
      Фото: pixabay.com
      1485
      0

      Уголовное дело направлено в суд.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в суд направлено уголовное дело в отношении пенсионера, который надругался над 5-летней девочкой. После совершения преступления у мужчины случилось психическое расстройство, сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

      Известно, что родители оставляли девочку с прадедушкой, чтобы он за ней присматривал. За это время пенсионер дважды совершил с ней насильственные действия сексуального характера.

      О надругательстве родители узнали нечаянно, когда застали мужчину за совершением второго преступления.

      Действия пенсионера квалифицировали по пункту «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

      Поскольку у мужчины наступило психическое расстройство, он направлен на лечение в психиатрический стационар.

      10:45, 25 декабря, 2017
      Анна Торхова
      1485
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#насилие\n#уголовное дело

       

       

       

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