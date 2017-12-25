В Ижевске психически больной пенсионер надругался над своей 5-летней правнучкой

Уголовное дело направлено в суд.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в суд направлено уголовное дело в отношении пенсионера, который надругался над 5-летней девочкой. После совершения преступления у мужчины случилось психическое расстройство, сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Известно, что родители оставляли девочку с прадедушкой, чтобы он за ней присматривал. За это время пенсионер дважды совершил с ней насильственные действия сексуального характера.

О надругательстве родители узнали нечаянно, когда застали мужчину за совершением второго преступления.

Действия пенсионера квалифицировали по пункту «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Поскольку у мужчины наступило психическое расстройство, он направлен на лечение в психиатрический стационар.