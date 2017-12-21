7 лет тюрьмы получил житель Удмуртии за разбойное нападение и изнасилование

Суд признал мужчину виновным по четырем статьям уголовного кодекса.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Завьяловского района Удмуртии осудили за разбойное нападение и изнасилование женщины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Установлено, что в июне 2017 года ранее судимый 29-летний мужчина выпивал у магазина «Лента» в Ижевске, где он увидел незнакомую женщину, которая шла домой с покупками. Обвиняемый напал на 32-летнюю жительницу поселка Октябрьский и, угрожая убийством, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Кроме того, он похитил у потерпевшей мобильный телефон, 2 тыс. рублей и скрылся с места происшествия.

Злоумышленника удалось задержать благодаря видеозаписи с камеры наружного наблюдения, установленной на одном из коттеджей неподалеку от места преступления.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 162 УК России («Разбой»), части 2 статьи 161 УК России («Грабеж»), части 2 статьи 131 УК России («Изнасилование»), части 2 статьи 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»). Он проведет 7 лет в исправительной колонии строгого режима.