  • $ 58.56 ↓
  • € 69.52 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      7 лет тюрьмы получил житель Удмуртии за разбойное нападение и изнасилование

      17:25, 21 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      17:25, 21 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      1047
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#насилие\n#уголовное дело\n#изнасилование\n#суд\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      1047
      0

      Суд признал мужчину виновным по четырем статьям уголовного кодекса.

      Ижевск. Удмуртия. Жителя Завьяловского района Удмуртии осудили за разбойное нападение и изнасилование женщины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

      Установлено, что в июне 2017 года ранее судимый 29-летний мужчина выпивал у магазина «Лента» в Ижевске, где он увидел незнакомую женщину, которая шла домой с покупками. Обвиняемый напал на 32-летнюю жительницу поселка Октябрьский и, угрожая убийством, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Кроме того, он похитил у потерпевшей мобильный телефон, 2 тыс. рублей и скрылся с места происшествия.

      Злоумышленника удалось задержать благодаря видеозаписи с камеры наружного наблюдения, установленной на одном из коттеджей неподалеку от места преступления.

      Мужчину признали виновным по части 1 статьи 162 УК России («Разбой»), части 2 статьи 161 УК России («Грабеж»), части 2 статьи 131 УК России («Изнасилование»), части 2 статьи 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»). Он проведет 7 лет в исправительной колонии строгого режима.

      17:25, 21 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      1047
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#насилие\n#уголовное дело\n#изнасилование\n#суд\n#происшествие

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В роддоме Сарапула, где погибли роженицы, проведут служебную проверку

      10:56, 18 декабря, 2017
      11421

      Готовимся к Новому году: что пророчат гороскопы жителям Ижевска

      5261
      12:12, 17 декабря, 2017

      Трехлетняя девочка погибла в аварии с фурой на трассе в Удмуртии

      4528
      15:00, 16 декабря, 2017

      Министр экономики Удмуртии Михаил Тумин: биография

      4405
      18:51, 20 декабря, 2017

      Руководителем пресс-службы главы и правительства Удмуртии станет Марина Баль

      3949
      22:31, 18 декабря, 2017

      Заводчанин в Питере купил «Бентли» и потерял его за один день

      18:29, 17 декабря, 2017
      1382

      В Ивановской области обрушилась стена многоэтажного жилого дома

      1315
      11:52, 22 декабря, 2017

      Водителей обязали «светиться» на дорогах за пределами населенных пунктов

      1073
      10:45, 17 декабря, 2017

      В Нижнем Новгороде задержали зампредседателя законодательного собрания Олега Сорокина

      797
      16:35, 19 декабря, 2017

      Зампредседатель заксобрания Нижнего Новгорода Олег Сорокин проведет в СИЗО два месяца

      644
      09:48, 20 декабря, 2017

      Джереми Реннер стал самым прибыльным актером Голливуда в 2017 году

      13:00, 16 декабря, 2017
      680

      Принц Гарри и актриса Меган Маркл поженятся 19 мая 2018 года

      649
      10:30, 16 декабря, 2017

      В США группа Linkin Park выпустила альбом в память о Честере Бенингтоне

      594
      17:15, 16 декабря, 2017

      В США Иванку Трамп и ее мужа обвинили в сокрытии доходов

      592
      11:27, 18 декабря, 2017

      Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет в детский садик после Нового года

      567
      15:52, 19 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Гибель пешехода на трассе под Ижевском

      22 декабря, 2017

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      22 декабря, 2017

      Врио главы Удмуртии побывал в полуразрушенном поселке, о котором рассказали Путину

      22 декабря, 2017