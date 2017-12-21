Экс-директору «ДРЭУ» Ижевска дали 3,5 года условно за присвоение почти 1,4 млн рублей

Также было арестовано имущество бывшего управленца.

Ижевск. Удмуртия. Экс-директору муниципального предприятия «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» Ижевска дали 3,5 года условно за присвоение почти 1,4 млн рублей. Также было арестовано имущество бывшего управленца, который ранее возглавлял и «Комбинат благоустройства Ленинского района».

Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 3, 4, статьи 160 УК России («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере»).

Бывший директор, являясь руководителем вышеуказанных организаций, с апреля 2010 года до июня 2014 года издавал приказы, назначая себе премии, доплаты и надбавки, которые ему не полагались.