Мужчина вскоре предстанет перед судом.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска заплатит за ложное сообщение о бомбе в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

«Установлено, что 4 ноября 2017 года в 22:02 М., находясь около одного из домов на улица Тракторной Ижевска, из хулиганских побуждений позвонил с мобильного телефона <…> и передал заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в одном из домов на улице Ленинградская», - отмечают в надзорном ведомстве.

Мужчине предстоит оплатить расходы, которые понесли правоохранители и ресурсоснабжающие организации, - более 14 тыс. рублей. Кроме того, вскоре злоумышленник предстанет перед судом.