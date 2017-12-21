Приговор в отношении правоохранителя вступил в законную силу.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске накажут начальника полицейского, который подбрасывал наркотики невиновным горожанам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

«К уголовной ответственности привлекается и непосредственный руководитель фигуранта, а по результатам проведенной служебной проверки ряд должностных лиц УМВД РФ по Ижевску привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», - говорится в сообщении силового ведомства.

Напомним, в 2015 и 2016 годах ижевский полицейский для повышения раскрываемости фальсифицировал результаты оперативно-розыскной деятельности о причастности граждан к незаконному сбыту наркотиков. Мужчина подбрасывал наркотики невиновным горожанам и подделывал документы о якобы проведенных «закупках» запрещенных веществ

Вместе с полицейским осудили его знакомых, которые на предварительном следствии давали ложные показания, что являлись понятыми при личном досмотре свидетеля, выступавшего в роли покупателя.

По данным пресс-службы Управления ФСБ России по Удмуртской Республике, приговор в отношении стража порядка уже вступил в законную силу. Суд отправил его за решетку на 3 года и 8 месяцев.