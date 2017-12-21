Специалисты не выявили дополнительных деформаций конструкции обрушившегося дома на Удмуртской в Ижевске

Сейчас осуществляется постоянный контроль над состоянием объекта. На трещинах и стыках конструкций выставлены сигнальные маячки.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты не выявили дополнительных деформаций конструкции обрушившегося дома на улице Удмуртской в Ижевске. Сейчас осуществляется постоянный контроль над состоянием объекта. На трещинах и стыках конструкций выставлены сигнальные маячки. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона со ссылкой на слова замдиректора проектной организации «Удмуртгражданпроект» Александра Баженова.

В свою очередь, главный инженер «ГВСУ №8» Вячеслав Гришин рассказал, что на данный момент на объекте работает 60 человек.

«Подобраны профессионалы. Это все люди, которые прониклись важностью момента. Они понимают вас, в каком состоянии вы находитесь. Работа организована круглосуточно, в три смены. Однако есть технология демонтажа, это не просто дом разобрать. Необходимо соблюдать технологию — конструкции плотно соединены, для их разделения требуются большие усилия, и в то же время необходимо не повредить соседние подъезды», - рассказал Гришин.

Он также уточнил, что одновременно с демонтажом выполняются работы по усилению конструкций 4 и 6 подъезда.

Специалисты в очередной раз отметили, что для принятия решения о заселении жителей необходимо провести первоочередные аварийно—восстановительные работы. Такие мероприятия описаны в техническом заключении, подготовленном одним из ведущих научных институтов страны. Это работы по раскреплению несущих стен и демонтаж части конструкций 5 секции.

Контроль за ходом выполнения этих мероприятий, а также мониторинг за состоянием дома с 16 декабря осуществляется экспертами из Москвы. После проведения работ будет подготовлено техническое заключение, на основе которого будет приниматься решение о заселении жителей в 1—3 подъезды.

Как сообщили представители Горжилуправления Ижевска, также по предложению московских экспертов проведут повторный обход секций, чтобы осмотреть места не только общего пользования, но и квартиры.

Напомним, взрыв прогремел в жилом доме Ижевска вечером 9 ноября. Под завалами погибли 7 человек, среди которых были дети.

10 ноября правоохранители возбудили уголовное дело по статье «убийство» в отношении одного из жильцов пятого подъезда. По предварительной версии, он намеренно мог отсоединить газовый шланг.