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      После взрыва газа в Ижевске в квартирах россиян могут установить газоанализаторы

      08:30, 21 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      08:30, 21 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      740
      0
      #Ижевск\n#газ\n#Удмуртия\n#происшествие\n#обрушение дома\n#обрушение
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      Данная инициатива будет стоить десятки миллионов рублей, поэтому Минстрой занимается поиском возможностей для оборудования этих датчиков.

      Ижевск. Удмуртия. После взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Ижевске Минстрой России начал прорабатывать вопрос установки газоанализаторов в квартирах. Как пишет Газета.ru со ссылкой на слова главы ведомства Михаила Меня, сейчас уже ужесточены требования к организациям, которые могут заниматься ремонтом газового оборудования.

      «Глобально мы рассматриваем, конечно, возможность установки газоанализаторов, но пока мы ищем соответствующее решение, возможно, это делать за счет ресурсоснабжающих организаций. Но там много подводных камней. Это как раз та вещь, которая может сыграть ключевую положительную роль», — сказал министр.

      Мень также отметил, что эта инициатива может сработать только если приборы появятся в каждой квартире. Но датчики стоят десятки миллионов рублей. Эксперты, между тем, опасаются, что расходы по установке газоанализаторов могут лечь на плечи владельцев квартир.

      Напомним, что трагедия, которая унесла 7 жизней, произошла в Ижевске 9 ноября 2017 года.

      Ранее власти республики сообщали, что до конца года в свои квартиры вернутся жители 1, 2, 3 подъездов, а судьба 4 и 6 решится после дополнительной экспертизы. По информации пресс-службы главы и правительства Удмуртии, сейчас строители усиливают конструкции частично обрушившегося дома, что необходимо для проведения демонтажа. 

      08:30, 21 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      740
      0
      #Ижевск\n#газ\n#Удмуртия\n#происшествие\n#обрушение дома\n#обрушение

       

       

       

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