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      Двух пешеходов сбили на дорогах Удмуртии за сутки

      11:20, 20 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      11:20, 20 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      202
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Малая Пурга\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
      202
      0

      Аварии произошли в Ижевске и Малопургинском районе республике.

      Ижевск. Удмуртия. Двух пешеходов сбили на дорогах Удмуртии за сутки. Как сообщает 1 отдел регионального УГИБДД МВД, аварии произошли в Ижевске и Малопургинском районе республике.

      В первом случае на Воткинском шоссе водитель отечественной легковушки сбил мужчину 1962 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемой «зебре».

      Второе ДТП случилось на 140 км дороги «Подъезд к городам Пермь и Ижевск от автомобильной дороги М7 Волга». Пострадал мужчина, который переходил проезжую часть в неположенном месте.  Его госпитализировали.

      «Переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Не выходите или не выбегайте на проезжую часть дороги, пока не оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость, и не убедитесь, что переход будет безопасен. Ваши необдуманные действия могут привести к трагедии», - напоминают в Госавтоинспекции.

      11:20, 20 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      202
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Малая Пурга\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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