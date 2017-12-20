Аварии произошли в Ижевске и Малопургинском районе республике.

Ижевск. Удмуртия. Двух пешеходов сбили на дорогах Удмуртии за сутки. Как сообщает 1 отдел регионального УГИБДД МВД, аварии произошли в Ижевске и Малопургинском районе республике.

В первом случае на Воткинском шоссе водитель отечественной легковушки сбил мужчину 1962 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемой «зебре».

Второе ДТП случилось на 140 км дороги «Подъезд к городам Пермь и Ижевск от автомобильной дороги М7 Волга». Пострадал мужчина, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Его госпитализировали.

«Переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Не выходите или не выбегайте на проезжую часть дороги, пока не оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость, и не убедитесь, что переход будет безопасен. Ваши необдуманные действия могут привести к трагедии», - напоминают в Госавтоинспекции.