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      Подростков из Удмуртии обвинили в «минировании» школы из-за желания продлить каникулы

      16:47, 19 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      16:47, 19 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      274
      0
      #Ижевск\n#Прокуратура\n#Алнаши\n#взрыв\n#Удмуртия\n#школьники\n#суд\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      274
      0

      Случай произошел летом этого года в Алнашском районе республики.

      Алнаши. Удмуртия. Подростков из Удмуртии обвинили в «минировании» школы из-за нежелания возвращаться с каникул. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, случай произошел летом 2017 года в Алнашском районе республики.

      Известно, что за несколько дней до 1 сентября школьники нанесли на фасад здания надпись о том, что в образовательном учреждении заложена бомба и в 12:00 произойдет взрыв.

      На место выехали правоохранители, которые выяснили, что данное сообщение было ложным.

      «Незамедлительно установлены лица, подозреваемые в совершении преступления, ими оказались учащиеся этой же школы. Свой поступок они мотивировали, тем, что им не хотелось вновь возвращаться в учебное заведение после летних каникул», - говорится в сообщении.

      В результате выезда спецслужб, местному, региональному и федеральному бюджетам был причинен ущерб в размере: 46 тыс. рублей.

      16:47, 19 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      274
      0
      #Ижевск\n#Прокуратура\n#Алнаши\n#взрыв\n#Удмуртия\n#школьники\n#суд\n#происшествие

       

       

       

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