Подростков из Удмуртии обвинили в «минировании» школы из-за желания продлить каникулы

Случай произошел летом этого года в Алнашском районе республики.

Алнаши. Удмуртия. Подростков из Удмуртии обвинили в «минировании» школы из-за нежелания возвращаться с каникул. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, случай произошел летом 2017 года в Алнашском районе республики.

Известно, что за несколько дней до 1 сентября школьники нанесли на фасад здания надпись о том, что в образовательном учреждении заложена бомба и в 12:00 произойдет взрыв.

На место выехали правоохранители, которые выяснили, что данное сообщение было ложным.

«Незамедлительно установлены лица, подозреваемые в совершении преступления, ими оказались учащиеся этой же школы. Свой поступок они мотивировали, тем, что им не хотелось вновь возвращаться в учебное заведение после летних каникул», - говорится в сообщении.

В результате выезда спецслужб, местному, региональному и федеральному бюджетам был причинен ущерб в размере: 46 тыс. рублей.