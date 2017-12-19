В Ижевске ликвидировали горки, с которых дети выкатывались на проезжую часть

Одна из них была расположена у кинотеатра «Аврора».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ликвидировали две горки, с которых дети выкатывались на проезжую часть. Об этом журналистам рассказал начальник отдела ГИБДД УВД России по Ижевску Владимир Черных.

По его словам, горки были расположены у кинотеатра «Аврора» и в частном секторе Ленинского района.

«Сама по себе горка находится не на проезжей части. Но дети, скатываясь с горки, выкатываются на проезжую часть, и это создает опасность. Мы принимаем меры по ликвидации (таких горок – Прим.ред)», - отметил представитель силового ведомства.