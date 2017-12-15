Уголовное дело возбудили против врача частной клиники в Ижевске

Специалист оказал некачественную медицинскую помощь пациентке.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело в отношении врача частного медицинского центра. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, специалист оказал некачественную медицинскую помощь пациентке.

К правоохранителям обратился сын женщины.

«Жалоба содержала сведения о том, что в результате медицинского вмешательства в ходе операции его матери причинен вред здоровью. Ранее по данному факту в ходе проверки участковым уполномоченным вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела», - отмечается в сообщении.

Однако в прокуратуре посчитали такой вердикт участкового незаконным. В итоге дело все-таки возбудили – по части 2 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью пациента вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).