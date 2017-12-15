Авто слетело с дороги и перевернулось.

Завьялово. Удмуртия. Женщина-водитель попала в больницу после ДТП под Ижевском. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, авария произошла накануне, 14 декабря, на дороге Ижевск – Люк.

Около 07:45 31-летняя водитель «ВАЗа» не справилась с управлением. В результате авто слетело с дороги и перевернулось. Женщину с травмами доставили в больницу.

«Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения», - напоминают в Госавтоинспекции.