По данным правоохранителей, исчезло около миллиона рублей, которые собственники перечислили коммунальщикам за горячую воду.

Ижевск. Удмуртия. Следователи Удмуртии заподозрили руководство управляющей компании в хищении денег жильцов. По информации регионального управления СКР, исчезло около миллиона рублей, которые собственники перечислили коммунальщикам за горячую воду.

Речь идет об управляющей компании «Мегаполис». Хищение средств могло произойти в 2016 году.

За совершенное преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.