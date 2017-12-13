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      Полицейский из Ижевска подбрасывал наркотики невиновным горожанам

      17:00, 13 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      17:00, 13 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      734
      0
      #МВД\n#наркотики\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#полиция\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие
      Фото: ИА "Сусанин"
      734
      0

      Суд приговорил его к 3 годам и 8 месяцам колонии с запрещением заниматься деятельностью, связанной со службой в правоохранительных органах.

      Ижевск. Удмуртия. Оперуполномоченный отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОП-4 управления МВД России по Ижевску подбрасывал наркотики невиновным горожанам. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, его приговорили к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы с запрещением заниматься деятельностью, связанной со службой в правоохранительных органах.

      Установлено, что в 2015 и 2016 годах полицейский для повышения раскрываемости, фальсифицировал результаты оперативно-розыскной деятельности о причастности граждан к незаконному сбыту наркотиков.

      «Полицейский подбрасывал наркотики гражданам и подделывал документы о якобы проведенных «закупках» запрещенных веществ», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

      Вместе с полицейским осудили его знакомых, которые на предварительном следствии давали ложные показания, что являлись понятыми при личном досмотре свидетеля, выступавшего в роли покупателя.

      «Всего следственными органами установлены факты фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении 4 граждан», - говорится в сообщении прокуратуры.

      Лжепонятые заплатят штраф.

      17:00, 13 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      734
      0
      #МВД\n#наркотики\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#полиция\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие

       

       

       

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