Полицейский из Ижевска подбрасывал наркотики невиновным горожанам

Суд приговорил его к 3 годам и 8 месяцам колонии с запрещением заниматься деятельностью, связанной со службой в правоохранительных органах.

Ижевск. Удмуртия. Оперуполномоченный отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОП-4 управления МВД России по Ижевску подбрасывал наркотики невиновным горожанам. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, его приговорили к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы с запрещением заниматься деятельностью, связанной со службой в правоохранительных органах.

Установлено, что в 2015 и 2016 годах полицейский для повышения раскрываемости, фальсифицировал результаты оперативно-розыскной деятельности о причастности граждан к незаконному сбыту наркотиков.

«Полицейский подбрасывал наркотики гражданам и подделывал документы о якобы проведенных «закупках» запрещенных веществ», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Вместе с полицейским осудили его знакомых, которые на предварительном следствии давали ложные показания, что являлись понятыми при личном досмотре свидетеля, выступавшего в роли покупателя.

«Всего следственными органами установлены факты фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении 4 граждан», - говорится в сообщении прокуратуры.

Лжепонятые заплатят штраф.