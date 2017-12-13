Трагедия произошла в мае 2017 года на реке Чепца.

Кез. Удмуртия. Директор турфирмы, допустившей гибель девушки во время сплава в Удмуртии, получил условный срок. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

35-летнего руководителя фирмы признали виновным в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека». Суд приговорил мужчину к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно.

Напомним, трагедия произошла в мае 2017 года на реке Чепца.

«Байдарка, в которой находилась 23-летняя потерпевшая, перевернулась. Не имея возможности принять меры к самосохранению в виду отсутствия спасательного жилета и специальной подготовки, девушка, упав в воду, утонула», - отмечается в сообщении.

Как выяснили в суде, директор турфирмы не уделил должного внимания вопросам безопасности, не предупредил участников сплава об опасности, именно поэтому девушка не надела спасательный жилет.