Похитившая деньги обвиняемых бывшая следователь полиции в Удмуртии получила 3,5 года тюрьмы

Отбывать наказание она будет после того, как дочери исполнится 14 лет.

Можга. Удмуртия. Бывший следователь полиции в Удмуртии на 3,5 года отправится за решетку. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, женщину признали виновной по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Являясь старшим следователем СО Межмуниципального отдела МВД России «Можгинский», под предлогом возмещения ущерба по уголовному делу она похитила у двоих обвиняемых более 29 тыс. рублей. Мать одного из обвиняемых лишилась 50 тыс. рублей.

Суд назначил бывшей сотруднице правоохранительных органов наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывание наказания отсрочено до достижения дочерью четырнадцатилетнего возраста.