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      Похитившая деньги обвиняемых бывшая следователь полиции в Удмуртии получила 3,5 года тюрьмы

      17:01, 12 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      17:01, 12 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      226
      0
      #Можга\n#Прокуратура\n#полиция\n#финансы и деньги\n#суд
      226
      0

      Отбывать наказание она будет после того, как дочери исполнится 14 лет.

      Можга. Удмуртия. Бывший следователь полиции в Удмуртии на 3,5 года отправится за решетку. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, женщину признали виновной по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

      Являясь старшим следователем СО Межмуниципального отдела МВД России «Можгинский», под предлогом возмещения ущерба по уголовному делу она похитила у двоих обвиняемых более 29 тыс. рублей. Мать одного из обвиняемых лишилась 50 тыс. рублей.

      Суд назначил бывшей сотруднице правоохранительных органов наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывание наказания отсрочено до достижения дочерью четырнадцатилетнего возраста.

      17:01, 12 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      226
      0
      #Можга\n#Прокуратура\n#полиция\n#финансы и деньги\n#суд

       

       

       

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