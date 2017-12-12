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      Жителя Удмуртии задержали за незаконную охоту на лосей

      15:45, 12 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      15:45, 12 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      472
      0
      #лес\n#Игра\n#охота\n#животные\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: pxhere.com
      472
      0

      Мужчина застрелил двух сохатых.

      Игра. Удмуртия. Жителя Удмуртии задержали за незаконную охоту на лосей. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, инцидент произошел в Игринском районе.

      «Поступило сообщение от охотоведа о том, что в лесном массиве недалеко от деревни Сеп обнаружены останки двух лосей. <…> При обыске по месту жительства задержанного оперативники обнаружили две шкуры лосей», - отмечают правоохранители.

      В ходе разбирательства выяснилось, что 59-летний житель Игры застрелил двух сохатых, хотя получил лицензию только на одного. Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит штраф или полгода ареста.

      15:45, 12 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      472
      0
      #лес\n#Игра\n#охота\n#животные\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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