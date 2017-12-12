Мужчина застрелил двух сохатых.

Игра. Удмуртия. Жителя Удмуртии задержали за незаконную охоту на лосей. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, инцидент произошел в Игринском районе.

«Поступило сообщение от охотоведа о том, что в лесном массиве недалеко от деревни Сеп обнаружены останки двух лосей. <…> При обыске по месту жительства задержанного оперативники обнаружили две шкуры лосей», - отмечают правоохранители.

В ходе разбирательства выяснилось, что 59-летний житель Игры застрелил двух сохатых, хотя получил лицензию только на одного. Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит штраф или полгода ареста.