На одном из автомобилей не был установлен полный комплект зимней резины.

Ижевск. Удмуртия. Три человека погибли в ДТП на трассе Ижевск-Ува накануне, 9 декабря. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, на одном из автомобилей не был установлен полный комплект зимней резины.

Авария произошла в 16:40 минут на 42 километре трассы.

Водитель «Рено» не справился с управление выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ».

«В результате столкновения водители автомобилей и пассажир автомобиля «Рено» - женщина, 1958 года рождения, скончались на месте ДТП», - говорится в сообщении.

Пассажиры «Рено» - девушка 1992 года рождения, женщина 1976 года рождения - получили травмы, их доставили в больницу.

Необходимо отметить, что ни водитель, ни пассажиры автомобиля «Рено», кроме мужчины, 1988 года рождения, получившего незначительные травмы, не были пристегнуты ремнями безопасности.

«Кроме того, на задней оси автомобиля «Рено» была установлена «летняя» резина, что также негативным образом сказалось на управляемости транспортным средством», - уточнили в ведомстве.