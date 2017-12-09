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      Пьяная автоледи из Удмуртии, по вине которой ребенок потерял ногу, проведет 1,5 года в колонии

      10:07, 09 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      10:07, 09 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      557
      0
      #дети\n#ДТП\n#Камбарка\n#приговор\n#суд
      Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
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      0

      Женщина за рулем сбила школьницу, стоявшую на крыльце магазина.  

      Камбарка. Удмуртия. Камбарский районный суд назначил наказание жительнице Удмуртии, из-за которой 11-летняя девочка стала инвалидом. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, даму признали виновной в пьяном вождении, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. 

      Напомним, в августе 2017 года нетрезвая автоледи не справилась с управлением легковушкой и въехала в крыльцо магазина на улице Декабристов г. Камбарка. Там находилась девочка 2005 года рождения. В результате наезда она получила закрытую черепно-мозговую травму, а также открытый перелом правого бедра и правой голени. В связи с тяжелыми повреждениями врачи были вынуждены ампутировать пострадавшей ногу. 

      Жители Удмуртии собирали финансовую помощь для семьи девочки через социальные сети. 

      Свою вину подсудимая признала полностью, в ходе предварительного следствия частично возместила моральный вред в размере 50 тысяч рублей. Суд взыскал в пользу семьи пострадавшей дополнительно 250 тысяч. 

      Женщину приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии-поселения. Также ей запретили в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

      10:07, 09 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      557
      0
      #дети\n#ДТП\n#Камбарка\n#приговор\n#суд

       

       

       

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