Пьяная автоледи из Удмуртии, по вине которой ребенок потерял ногу, проведет 1,5 года в колонии

Женщина за рулем сбила школьницу, стоявшую на крыльце магазина.

Камбарка. Удмуртия. Камбарский районный суд назначил наказание жительнице Удмуртии, из-за которой 11-летняя девочка стала инвалидом. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, даму признали виновной в пьяном вождении, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, в августе 2017 года нетрезвая автоледи не справилась с управлением легковушкой и въехала в крыльцо магазина на улице Декабристов г. Камбарка. Там находилась девочка 2005 года рождения. В результате наезда она получила закрытую черепно-мозговую травму, а также открытый перелом правого бедра и правой голени. В связи с тяжелыми повреждениями врачи были вынуждены ампутировать пострадавшей ногу.

Жители Удмуртии собирали финансовую помощь для семьи девочки через социальные сети.

Свою вину подсудимая признала полностью, в ходе предварительного следствия частично возместила моральный вред в размере 50 тысяч рублей. Суд взыскал в пользу семьи пострадавшей дополнительно 250 тысяч.

Женщину приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии-поселения. Также ей запретили в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.