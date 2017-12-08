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      Сотрудника ДПС из Удмуртии оштрафовали за взятку и превышение должностных полномочий

      16:00, 08 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      16:00, 08 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      472
      0
      #Ижевск\n#Можга\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#взятка
      Фото: ИА "Сусанин"
      472
      0

      Он получил деньги за освобождение водителя от административной ответственности.

      Можга. Удмуртия. Сотрудника дорожной постовой службы из Удмуртии оштрафовали за взятку и превышение должностных полномочий. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, он получил деньги за освобождение водителя от административной ответственности.

      Также, сотрудника, находящегося в служебной зависимости от инспектора, попросили внести в протокол ложные. В результате невиновный житель Удмуртии был привлечен к административной ответственности.

      «Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 680 тыс. рублей. В доход государства в счет конфискации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, взыскано 30 тыс. рублей», - уточнили в надзорном ведомстве. 

      16:00, 08 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      472
      0
      #Ижевск\n#Можга\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#взятка

       

       

       

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