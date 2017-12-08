Сотрудника ДПС из Удмуртии оштрафовали за взятку и превышение должностных полномочий

Он получил деньги за освобождение водителя от административной ответственности.

Можга. Удмуртия. Сотрудника дорожной постовой службы из Удмуртии оштрафовали за взятку и превышение должностных полномочий. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, он получил деньги за освобождение водителя от административной ответственности.

Также, сотрудника, находящегося в служебной зависимости от инспектора, попросили внести в протокол ложные. В результате невиновный житель Удмуртии был привлечен к административной ответственности.

«Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 680 тыс. рублей. В доход государства в счет конфискации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, взыскано 30 тыс. рублей», - уточнили в надзорном ведомстве.