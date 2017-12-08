Жителя Удмуртии накажут за хулиганство в московском поезде

Уголовное дело против злоумышленника уже передали в суд.

Екатеринбург. Свердловская область. Жителя Удмуртии накажут за хулиганство в поезде сообщение «Приобье – Москва». Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Мужчину задержали в июле этого года.

«По версии следствия, <…> злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в вагоне пассажирского поезда сообщением «Приобье-Москва», <…> устроил беспорядок в купе, пытался провоцировать конфликты с пассажирами данного вагона, грубо выражался нецензурной бранью как в адрес пассажиров, так и в адрес работников поездной бригады, без какого-либо повода вступил в конфликт с пассажиркой поезда, доведя её до болезненного состояния», - отмечается в сообщении.

Когда к поезду прибыли сотрудники транспортной полиции, мужчина напал и на них, пытаясь ударить одного из стражей порядка головой. Против злоумышленника возбудили уголовное дело, его обвиняют в хулиганстве и угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Дело уже передали в суд.