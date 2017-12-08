  • $ 59.29 ↑
  • € 69.93 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Жителя Удмуртии накажут за хулиганство в московском поезде

      16:30, 08 декабря, 2017
      16:30, 08 декабря, 2017
      328
      0
      #Ижевск\n#транспорт\n#Москва\n#Удмуртия\n#хулиганство\n#суд\n#происшествие
      Фото: Wikimedia Commons
      328
      0

      Уголовное дело против злоумышленника уже передали в суд.

      Екатеринбург. Свердловская область. Жителя Удмуртии накажут за хулиганство в поезде сообщение «Приобье – Москва». Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.

      Мужчину задержали в июле этого года.

      «По версии следствия, <…> злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в вагоне пассажирского поезда сообщением «Приобье-Москва», <…> устроил беспорядок в купе, пытался провоцировать конфликты с пассажирами данного вагона, грубо выражался нецензурной бранью как в адрес пассажиров, так и в адрес работников поездной бригады, без какого-либо повода вступил в конфликт с пассажиркой поезда, доведя её до болезненного состояния», - отмечается в сообщении.

      Когда к поезду прибыли сотрудники транспортной полиции, мужчина напал и на них, пытаясь ударить одного из стражей порядка головой. Против злоумышленника возбудили уголовное дело, его обвиняют в хулиганстве и угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Дело уже передали в суд.

      16:30, 08 декабря, 2017
      328
      0
      #Ижевск\n#транспорт\n#Москва\n#Удмуртия\n#хулиганство\n#суд\n#происшествие

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Министром спорта Удмуртии назначена Наталья Гольцова

      09:21, 04 декабря, 2017
      13970

      В Удмуртии запустят пилотный проект ипотечного кредитования под 5,75%

      12251
      13:20, 07 декабря, 2017

      Пять пожаров произошло в Удмуртии за сутки

      4941
      14:21, 03 декабря, 2017

      Женщину в Удмуртии раздавило перевернувшимся автобусом

      4936
      14:36, 05 декабря, 2017

      Глава Удмуртии Александр Бречалов: в ближайшее время мы будем делать выводы по руководству клуба «Ижсталь»

      4358
      08:55, 04 декабря, 2017

      Александр Масляков покинул «Планету КВН»

      19:17, 01 декабря, 2017
      1709

      Полиция задержала вероятных виновников волны звонков о ложных терактах

      1306
      16:24, 04 декабря, 2017

      В жилом доме в Оренбургской области взорвался бытовой газ

      959
      19:34, 02 декабря, 2017

      Масляков останется «у руля» КВН

      801
      10:08, 03 декабря, 2017

      ГИБДД разрешило водителям снимать действия автоинспекторов на камеру

      782
      15:59, 01 декабря, 2017

      Эксперты выбрали пять лучших эконом-смартфонов

      15:34, 03 декабря, 2017
      1292

      МОК не пустил российскую сборную на Олимпиаду в Пхёнчхане

      1044
      23:11, 05 декабря, 2017

      Учёные выяснили, как на собак влияет улыбка человека

      822
      15:54, 02 декабря, 2017

      В Таиланде в результате нападения слона погиб немецкий турист и пострадали двое россиян

      745
      13:40, 01 декабря, 2017

      Ученые: бесконтрольный майнинг биткоинов может привести к энергетическому кризису

      709
      17:39, 04 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Кофемолка - выпуск 43: Екатерина Кабанова в гостях у Энвиля Касимова

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      Удмуртия в минуту: миллион для чиновника и платные парковки для ижевча

      07 декабря, 2017