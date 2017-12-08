В происшествии пострадала женщина, находившаяся за рулем KIA.

Ижевск. Удмуртия. Грузовик «МАЗ» столкнулся с двумя легковушками на трассе «Ижевск-Воткинск». Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии, в происшествии пострадала женщина, находившаяся за рулем KIA.

Авария произошла 7 декабря в 18:25 на 40 км трассы.

«Водитель грузового автомобиля «МАЗ» - мужчина, 1982 года рождения, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся со встречными автомобилями «KIA PICANTO» […] и «KIA RIO», - говорится в сообщении ведомства.

Женщину, получившую травмы, госпитализировали.

«При выпадении обильных осадков в виде снега автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием, и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства. Даже незначительное превышение скорости, соответствующей сложным погодным условиям, может привести к ДТП», - напомнили автолюбителям в дорожной полиции.