  • $ 59.29 ↑
  • € 69.93 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Грузовик «МАЗ» столкнулся с двумя легковушками на трассе «Ижевск-Воткинск»

      13:35, 08 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      13:35, 08 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      400
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Воткинск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
      400
      0

      В происшествии пострадала женщина, находившаяся за рулем KIA.

      Ижевск. Удмуртия. Грузовик «МАЗ» столкнулся с двумя легковушками на трассе «Ижевск-Воткинск». Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии, в происшествии пострадала женщина, находившаяся за рулем KIA.

      Авария произошла 7 декабря в 18:25 на 40 км трассы.

      «Водитель грузового автомобиля «МАЗ» - мужчина, 1982 года рождения, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся со встречными автомобилями «KIA PICANTO» […] и «KIA RIO», - говорится в сообщении ведомства.

      Женщину, получившую травмы, госпитализировали.

      «При выпадении обильных осадков в виде снега автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием, и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства. Даже незначительное превышение скорости, соответствующей сложным погодным условиям, может привести к ДТП», - напомнили автолюбителям в дорожной полиции.

      13:35, 08 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      400
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Воткинск\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Министром спорта Удмуртии назначена Наталья Гольцова

      09:21, 04 декабря, 2017
      13905

      В Удмуртии запустят пилотный проект ипотечного кредитования под 5,75%

      11900
      13:20, 07 декабря, 2017

      Пять пожаров произошло в Удмуртии за сутки

      4926
      14:21, 03 декабря, 2017

      Женщину в Удмуртии раздавило перевернувшимся автобусом

      4824
      14:36, 05 декабря, 2017

      Глава Удмуртии Александр Бречалов: в ближайшее время мы будем делать выводы по руководству клуба «Ижсталь»

      4243
      08:55, 04 декабря, 2017

      Александр Масляков покинул «Планету КВН»

      19:17, 01 декабря, 2017
      1708

      Полиция задержала вероятных виновников волны звонков о ложных терактах

      1306
      16:24, 04 декабря, 2017

      В жилом доме в Оренбургской области взорвался бытовой газ

      953
      19:34, 02 декабря, 2017

      Масляков останется «у руля» КВН

      800
      10:08, 03 декабря, 2017

      ГИБДД разрешило водителям снимать действия автоинспекторов на камеру

      782
      15:59, 01 декабря, 2017

      Эксперты выбрали пять лучших эконом-смартфонов

      15:34, 03 декабря, 2017
      1291

      МОК не пустил российскую сборную на Олимпиаду в Пхёнчхане

      1034
      23:11, 05 декабря, 2017

      Учёные выяснили, как на собак влияет улыбка человека

      820
      15:54, 02 декабря, 2017

      В Таиланде в результате нападения слона погиб немецкий турист и пострадали двое россиян

      745
      13:40, 01 декабря, 2017

      Ученые: бесконтрольный майнинг биткоинов может привести к энергетическому кризису

      708
      17:39, 04 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: миллион для чиновника и платные парковки для ижевча

      07 декабря, 2017

      Смертельное ДТП на трассе «Ижевск-Сарапул»

      07 декабря, 2017

      Удмуртия в минуту: назначение в Минздраве и высотки на Татар-базаре

      06 декабря, 2017