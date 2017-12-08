Житель Перми привёз в Ижевск 1,5 кг наркотиков

Молодой человек специально приехал в Удмуртию для сбыта запрещенных веществ.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали жителя Перми, у которого нашли 1,5 кг наркотиков. Мужчина специально приехал в Удмуртию, чтобы делать закладки и продавать вещества, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

При задержании у злоумышленника нашли гашиш, который он приготовил к сбыту. Более 1 кг наркотиков полиция обнаружила в квартире мужчины.

Как рассказал задержанный, наркотики он купил в сети Интернет.

Возбуждено уголовное дело.