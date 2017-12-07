Авария произошла 6 ноября на пересечении переулка Широкого и Карла Маркса.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут очевидцев ДТП. По информации 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла 6 ноября на пересечении переулка Широкого и Карла Маркса.

«6 ноября 2017 года, около 1:39 на пересечении улиц переулок Широкий и Карла Маркса (напротив дома №275, расположенного по улице Карла Маркса), произошло столкновение OPEL ASTRA (серебристого цвета) и автомобиля RENAULT LOGAN (темно-серого цвета)», - говорится в сообщении.

Всем очевидцам ДТП просьба позвонить в дежурную часть ГИБДД МВД по Удмуртской Республике по телефонам: 415-700 и 415-701, либо по телефону: 415-774 инспектору, осуществляющему административное расследование происшествия.