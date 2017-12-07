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      Компания из Ижевска задолжала работникам 4 млн рублей зарплат

      15:30, 07 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      15:30, 07 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      367
      0
      #Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие
      Фото: ИА "Сусанин"
      367
      0

      Деньги были выплачены после того как в деле начали разбираться следователи.

      Ижевск. Удмуртия. Компания из Ижевска «Специальные машины» задолжала своим работникам 4 млн рублей зарплат. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, деньги были выплачены после того как в деле начали разбираться правоохранители.

      По данным следствия, организация производила и продавала оборудование для нефтегазовой промышленности.

      «С февраля по декабрь 2016 года руководство не выплачивало заработную плату 76 работниками предприятия. Сумма образовавшейся задолженности превысила 4 млн рублей», - говорится в сообщении.

      После выемки документов, проведения судебно-бухгалтерской экспертизы и допроса руководства компании – долги были погашены.

      «С учетом данных обстоятельств, уголовное дело в отношении директора предприятия направлено в суд с ходатайством о его прекращении с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», - отметили в ведомстве.

      15:30, 07 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      367
      0
      #Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие

       

       

       

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