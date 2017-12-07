Компания из Ижевска задолжала работникам 4 млн рублей зарплат

Деньги были выплачены после того как в деле начали разбираться следователи.

Ижевск. Удмуртия. Компания из Ижевска «Специальные машины» задолжала своим работникам 4 млн рублей зарплат. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, деньги были выплачены после того как в деле начали разбираться правоохранители.

По данным следствия, организация производила и продавала оборудование для нефтегазовой промышленности.

«С февраля по декабрь 2016 года руководство не выплачивало заработную плату 76 работниками предприятия. Сумма образовавшейся задолженности превысила 4 млн рублей», - говорится в сообщении.

После выемки документов, проведения судебно-бухгалтерской экспертизы и допроса руководства компании – долги были погашены.

«С учетом данных обстоятельств, уголовное дело в отношении директора предприятия направлено в суд с ходатайством о его прекращении с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», - отметили в ведомстве.