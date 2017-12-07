ГИБДД опубликовала видео с места смертельного ДТП в Малопургинском районе

По информации ведомства, столкновение легковушки и «МАЗа» произошло утром 6 декабря, на трассе «Ижевск-Сарапул».

Малая Пурга. Госавтоинспекция опубликовала видео последствий смертельного ДТП на Сарапульском тракте. По информации 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии, столкновение легковушки и «МАЗа» произошло утром 6 декабря, на трассе «Ижевск-Сарапул».

Смертельное ДТП на трассе "Ижевск-Сарапул" Uploaded by ИА Сусанин on 2017-12-07.

В 9:20 «ВАЗ-21074», за рулем которого находилась женщина 1974 года рождения, вылетел на «встречку».

«В результате столкновения водитель автомобиля «ВАЗ» скончалась на месте ДТП», - говорится в сообщении ведомства.