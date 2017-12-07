Насильник из Ижевска проведет 7 лет за решеткой

Летом мужчина напал на прохожую, которая поздним вечером возвращалась домой с работы.

Ижевск. Удмуртия. Насильник из Ижевска проведет 7 лет в колонии строгого режима. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, летом мужчина напал на прохожую, которая поздним вечером возвращалась домой с работы.

Случай произошел около одного из крупных гипермаркетов. Преступники также похитил у потерпевшей деньги и телефон.

Подсудимого признали виновным в совершении сразу нескольких преступлений, среди них разбой и изнасилование с угрозой убийством. С осужденного взыскали моральный вред и материальный ущерб.

Отметим, что ранее мужчина был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, кражи и грабеж.