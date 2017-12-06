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      Пьяный ижевчанин похитил из аптеки терминал, в котором оказалось всего 450 рублей

      17:07, 06 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      17:07, 06 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      116
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#грабеж\n#аптека\n#деньги
      Фото: pixabay.com
      116
      0

      Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно.

      Ижевск. Удмуртия. Пьяный ижевчанин похитил из аптеки терминал, в котором оказалось всего 450 рублей. Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города, 27-летнего мужчину приговорили к одному году лишения свободы условно.

      Случай произошел 10 июня в поселке Машиностроитель. Горожанин похитил терминал стоимостью 20 тыс. рублей с находящимися в нем деньгами. Оказалось, что внутри было всего 450 рублей. С места преступления мужчина скрылся, несмотря на предупреждения сотрудников компании.

      В итоге грабитель явился к полицейским с повинной, добровольно возместил ущерб и полностью раскаялся. Суд учел положительную характеристику мужчины, наличие у него малолетнего ребенка и постоянного места жительства.

      Помимо условного срока был установлен испытательный срок на 1 год. 

      «Осужденный обязан не менять постоянного места жительства, без уведомления специального госоргана, один раз в месяц являться на регистрацию», - уточнили в пресс-службе суда. 

      17:07, 06 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      116
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#грабеж\n#аптека\n#деньги

       

       

       

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