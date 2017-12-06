Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно.

Ижевск. Удмуртия. Пьяный ижевчанин похитил из аптеки терминал, в котором оказалось всего 450 рублей. Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города, 27-летнего мужчину приговорили к одному году лишения свободы условно.

Случай произошел 10 июня в поселке Машиностроитель. Горожанин похитил терминал стоимостью 20 тыс. рублей с находящимися в нем деньгами. Оказалось, что внутри было всего 450 рублей. С места преступления мужчина скрылся, несмотря на предупреждения сотрудников компании.

В итоге грабитель явился к полицейским с повинной, добровольно возместил ущерб и полностью раскаялся. Суд учел положительную характеристику мужчины, наличие у него малолетнего ребенка и постоянного места жительства.

Помимо условного срока был установлен испытательный срок на 1 год.

«Осужденный обязан не менять постоянного места жительства, без уведомления специального госоргана, один раз в месяц являться на регистрацию», - уточнили в пресс-службе суда.