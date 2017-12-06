Обвиняемый совершил преступление летом этого года.

Ижевск. Удмуртия. Житель Удмуртии с расстройствами сексуального предпочтения надругался над 9-летней девочкой. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, обвиняемый совершил преступление летом этого года.

В отношении мужчины завели уголовное по пункту «б», части 4, статьи 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней»).

«Ночью по месту своего жительства мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней дочери своей сожительницы. После обращения тети девочки в правоохранительные органы его действия были пресечены. Обвиняемый заключен под стражу», - говорится в сообщении следователей.

За совершенное преступление предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.