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      Житель Удмуртии с расстройствами сексуального предпочтения надругался над 9-летней девочкой

      14:53, 06 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      14:53, 06 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      371
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      371
      0

      Обвиняемый совершил преступление летом этого года.

      Ижевск. Удмуртия. Житель Удмуртии с расстройствами сексуального предпочтения надругался над 9-летней девочкой. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, обвиняемый совершил преступление летом этого года.

      В отношении мужчины завели уголовное по пункту «б», части 4, статьи 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней»).

      «Ночью по месту своего жительства мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней дочери своей сожительницы. После обращения тети девочки в правоохранительные органы его действия были пресечены. Обвиняемый заключен под стражу», - говорится в сообщении следователей.

      За совершенное преступление предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

      14:53, 06 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      371
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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