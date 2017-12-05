Женщину в Удмуртии раздавило перевернувшимся автобусом

Пассажирка, которая не была пристегнута ремнем, выпала из окна салона.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе произошло смертельное ДТП с автобусом. Об этом рассказал информагентству «Сусанин» руководитель первого отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин.

По его словам, автобус ехал из села Кудрино в село Светлое.

«В салоне находилась единственная пассажирка,<…> которая не была пристегнута ремнем безопасности. При опрокидывании она выпала из окна салона и была придавлена автобусом. То есть в данной ситуации, чтобы человеческую жизнь сохранить, достаточно было пристегнуться», - отметил Вычужанин.

Водитель – 47-летний мужчина – не пострадал.

В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего выясняются.