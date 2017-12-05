Двух пешеходов сбили в Ижевске за сутки

Мужчину и женщину доставили в больницу.

Ижевск. Удмуртия. Двух пешеходов сбили на дорогах Ижевска за сутки. По данным первого отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, оба ДТП произошли утром накануне, 4 декабря.

Около 07:30 44-летний мужчина переходил дорогу по «зебре» на улице Клубной. Пешехода сбил водитель «Киа». Спустя полтора часа «Тойота» сбила 61-летнюю женщину, которая перебегала улицу Гагарина в неположенном месте. Оба пешехода с травмами были госпитализированы.

«Уважаемые пешеходы! Помните! Переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин», - напоминают в Госавтоинспекции.