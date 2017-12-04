В Можге пьяный водитель выехал на встречку: пострадали пять человек

Авария произошла в воскресенье, 3 декабря.

Ижевск. Удмуртия. В Можге пьяный водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу движения. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД России по Удмуртии, в результате аварии пострадали пять человек.

ДТП произошло в воскресенье, 3 декабря, на улице Можгинской.

Пьяный водитель автомобиля «ВАЗ-2114» не справившись с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с «Фордом».

«В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» и его пассажир – 17-летний молодой человек, получили травмы. Водитель автомобиля «Форд» и пассажиры – две женщины получили травмы», - говорится в сообщении.