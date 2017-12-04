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      Два человека пострадали в ДТП на трассе Можга-Вавож

      14:10, 04 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      14:10, 04 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      551
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Можга\n#Вавож\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
      551
      0

      Водитель скрылся с места происшествия, а его попутчики в момент аварии были пьяными.

      Ижевск. Удмуртия. Два человека пострадали в ДТП на трассе Можга-Вавож. Как сообщае т1 отдел управления ГИБДД МВД России по Удмуртии, водитель скрылся с места происшествия, бросив своих пьяных попутчиков.

      Авария произошла 2 декабря в 0:49 на 6 км дороги.

      Водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, после чего машина перевернулась.

      «В результате ДТП пассажиры автомобиля: двое мужчин, 1986 и 1991 годов рождения, получили травмы. Необходимо отметить, что оба пассажира находились в состоянии алкогольного опьянения, а водитель скрылся с места ДТП», - говорится в сообщении ведомства.

      14:10, 04 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      551
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Можга\n#Вавож\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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