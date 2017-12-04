Водитель скрылся с места происшествия, а его попутчики в момент аварии были пьяными.

Ижевск. Удмуртия. Два человека пострадали в ДТП на трассе Можга-Вавож. Как сообщае т1 отдел управления ГИБДД МВД России по Удмуртии, водитель скрылся с места происшествия, бросив своих пьяных попутчиков.

Авария произошла 2 декабря в 0:49 на 6 км дороги.

Водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, после чего машина перевернулась.

«В результате ДТП пассажиры автомобиля: двое мужчин, 1986 и 1991 годов рождения, получили травмы. Необходимо отметить, что оба пассажира находились в состоянии алкогольного опьянения, а водитель скрылся с места ДТП», - говорится в сообщении ведомства.