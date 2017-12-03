Пять пожаров произошло в Удмуртии за сутки

В одном из них пострадал мужчина.

Удмуртия. Пять пожаров произошло за сутки со 2 по 3 декабря в республике.

По данным МЧС по Удмуртии, два возгорания случились в Глазовском районе, одно в Алнашском районе, и еще по одному пожару – в Ижевске и Сарапуле.

В результате пожара в Ижевске без крыши над головой осталась семья с маленьким ребенком. Отец семейства оказался в реанимации с ожогами кистей рук и отравлением угарным газом. Сейчас друзья и родственник пострадавших собирают для них помощь в соцсетях.