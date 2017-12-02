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      Женщина обменяла всю пенсию на билеты банка приколов в Ижевске

      16:29, 02 декабря, 2017
      Анна Торхова
      16:29, 02 декабря, 2017
      Анна Торхова
      319
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#обман\n#пенсия\n#деньги
      Фото: pixabay.com
      319
      0

      Пенсионерку обманули девушки, которые представились сотрудницами Пенсионного фонда.

      Ижевск. Удмуртия. Пенсионерка из Ижевска обменяла 10 тыс. рублей на билеты банка приколов. В квартиру к женщине пришли девушки, которые представились сотрудницами Пенсионного фонда и рассказали о якобы денежной реформе, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

      Они предложили 83-летней пенсионерке обменять деньги на купюры нового образца. Потерпевшая поверила и отдала девушкам пенсию, а взамен получила 19 тыс. «новых» рублей.

      Позднее она рассказала об этом своей соседке, которая осмотрела купюры и увидела на них надпись «билет банка приколов».

      Полиция проводит розыск подозреваемых.

      В ведомстве отметили, что сотрудники Пенсионного фонда не оказывают таких услуг.

      16:29, 02 декабря, 2017
      Анна Торхова
      319
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#обман\n#пенсия\n#деньги

       

       

       

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