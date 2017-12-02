Женщина обменяла всю пенсию на билеты банка приколов в Ижевске

Пенсионерку обманули девушки, которые представились сотрудницами Пенсионного фонда.

Ижевск. Удмуртия. Пенсионерка из Ижевска обменяла 10 тыс. рублей на билеты банка приколов. В квартиру к женщине пришли девушки, которые представились сотрудницами Пенсионного фонда и рассказали о якобы денежной реформе, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

Они предложили 83-летней пенсионерке обменять деньги на купюры нового образца. Потерпевшая поверила и отдала девушкам пенсию, а взамен получила 19 тыс. «новых» рублей.

Позднее она рассказала об этом своей соседке, которая осмотрела купюры и увидела на них надпись «билет банка приколов».

Полиция проводит розыск подозреваемых.

В ведомстве отметили, что сотрудники Пенсионного фонда не оказывают таких услуг.